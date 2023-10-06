Горовиц Эстер-Марьем Моше Ароновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоровиц Эстер-Марьем Моше Ароновна

Горовиц Эстер-Марьем Моше Ароновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Горовиц Доба Шаевна

Отец ребёнка: Горовиц Шая Симхович

Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Горовиц Рейзя Шаевна

Отец ребёнка: Горовиц Шая Симхович

Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Горовиц Рывка Шаевна

Отец ребёнка: Горовиц Шая Симхович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Горовиц Сура Шаевна

Отец ребёнка: Горовиц Шая Симхович

Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Горовиц Тоуба Шаевна

Отец ребёнка: Горовиц Шая Симхович

Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Горовиц Моисей (Мойше Ицик) Шаевич

Отец ребёнка: Горовиц Шая Симхович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Горовиц Янкель-Вольф Шаевич

Отец ребёнка: Горовиц Шая Симхович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горовиц Шая Симхович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close