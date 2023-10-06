Горовиц Эстер-Марьем Моше Ароновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Горовиц Доба Шаевна
Отец ребёнка: Горовиц Шая Симхович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Горовиц Рейзя Шаевна
Отец ребёнка: Горовиц Шая Симхович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Горовиц Рывка Шаевна
Отец ребёнка: Горовиц Шая Симхович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Горовиц Сура Шаевна
Отец ребёнка: Горовиц Шая Симхович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Горовиц Тоуба Шаевна
Отец ребёнка: Горовиц Шая Симхович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Горовиц Моисей (Мойше Ицик) Шаевич
Отец ребёнка: Горовиц Шая Симхович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Горовиц Янкель-Вольф Шаевич
Отец ребёнка: Горовиц Шая Симхович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горовиц Шая Симхович
Смерть
Неизвестно