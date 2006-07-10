Ретнева Вероника Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ретнева Вероника Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.2006

Отец: не указан

Мать: Ретнева Яна Дмитриевна

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