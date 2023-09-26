(Мезенцева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мезенцева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Мезенцев Егор Егорович

Мать: Прасковья Ивановна

Смерть
1919
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