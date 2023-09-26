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(Мезенцева) Анна
(Мезенцева) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Дата смерти
1919
Пол
Женский
Отец
Мезенцев Егор Егорович
1895 г.р.
Мать
(Бурховецкая) Прасковья Ивановна
1896 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Мезенцев Егор Егорович
Мать:
Прасковья Ивановна
Смерть
1919
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