Надеждин Георгий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеждин Георгий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Надеждин Борис Петрович

Мать: Марина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1997
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