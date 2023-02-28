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Muru Andreas

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Место рождения

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

Около 14.07.1861

Дата смерти

25.03.1900

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

Около 1816 г.р.

Жена

Дети

Около 1879 г.р.
Около 1891 г.р.
1893 г.р.

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.07.1861

Отец: Muru Johann

Мать: Walborg

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Löytysi / Левдузи
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Катерина Адамовна

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Muru Иоанн

Мать ребёнка: Катерина Адамовна

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Löytysi / Левдузи
Рождение ребёнка
10.12.1893

Сын: Muru Zacharias

Мать ребёнка: Катерина Адамовна

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Löytysi / Левдузи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Адамовна

Смерть
25.03.1900
Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Löytysi / Левдузи
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