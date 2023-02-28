Muru Andreas
Место рождения
Дата рожденияОколо 14.07.1861
Дата смерти25.03.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.07.1861
Отец: Muru Johann
Мать: Walborg
Löytysi / Левдузи
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Катерина Адамовна
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Muru Иоанн
Мать ребёнка: Катерина Адамовна
Löytysi / Левдузи
Рождение ребёнка
10.12.1893
Сын: Muru Zacharias
Мать ребёнка: Катерина Адамовна
Löytysi / Левдузи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Адамовна
Смерть
25.03.1900
Löytysi / Левдузи