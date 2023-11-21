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Большаков Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Большаков Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Большаков Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Агрофена Яковлевна

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
05.04.1902

Сын: Большаков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Агрофена Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Агрофена Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.10.1906

Дочь: Бойцова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Агрофена Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.02.1908

Сын: Большаков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Агрофена Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
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