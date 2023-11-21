Большаков Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Большаков Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Большаков Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Агрофена Яковлевна
Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
05.04.1902
Сын: Большаков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Агрофена Яковлевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Агрофена Яковлевна
Рождение ребёнка
14.10.1906
Дочь: Бойцова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Агрофена Яковлевна
Рождение ребёнка
13.02.1908
Сын: Большаков Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Агрофена Яковлевна