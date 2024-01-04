Артём — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артём

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2000

Отец: ?

Мать: Анна

Москва, город федерального значения Москва
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