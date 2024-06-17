Тхаркахо Зубер Инверович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.09.2007
Сын: Тхар Заур Зуберович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.11.2015
Дочь: Тхаркахо Бэлла Зуберовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности