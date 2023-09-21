Борхсениус (Йёруп) Хеннинга Армисда Иргенс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борхсениус (Йёруп) Хеннинга Армисда Иргенс

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1769

Дата смерти

30.11.1806

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Борхсениус Хенрик Людвиг Якоби

Отец ребёнка: Борхсениус Йёрген Карстен Блок

Рождение ребёнка
18.04.1797

Сын: Борхсениус Вилладс Мартинус Магнус

Отец ребёнка: Борхсениус Йёрген Карстен Блок

Рождение ребёнка
28.06.1799

Сын: Борхсениус Карл Могенс Йёруп

Отец ребёнка: Борхсениус Йёрген Карстен Блок

Рождение ребёнка
09.01.1802

Дочь: Сесилия Хенриетте Мартине

Отец ребёнка: Борхсениус Йёрген Карстен Блок

Рождение ребёнка
13.11.1803

Дочь: Йоханне Доротея Христиана

Отец ребёнка: Борхсениус Йёрген Карстен Блок

Рождение ребёнка
03.01.1805

Дочь: Йоханне Доротея Христиана

Отец ребёнка: Борхсениус Йёрген Карстен Блок

Рождение ребёнка
09.07.1806

Дочь: Эрхардине

Отец ребёнка: Борхсениус Йёрген Карстен Блок

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борхсениус Йёрген Карстен Блок

Смерть
30.11.1806
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