Борхсениус (Йёруп) Хеннинга Армисда Иргенс
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1769
Дата смерти30.11.1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Борхсениус Хенрик Людвиг Якоби
Отец ребёнка: Борхсениус Йёрген Карстен Блок
Рождение ребёнка
18.04.1797
Сын: Борхсениус Вилладс Мартинус Магнус
Отец ребёнка: Борхсениус Йёрген Карстен Блок
Рождение ребёнка
28.06.1799
Сын: Борхсениус Карл Могенс Йёруп
Отец ребёнка: Борхсениус Йёрген Карстен Блок
Рождение ребёнка
09.01.1802
Дочь: Сесилия Хенриетте Мартине
Отец ребёнка: Борхсениус Йёрген Карстен Блок
Рождение ребёнка
13.11.1803
Дочь: Йоханне Доротея Христиана
Отец ребёнка: Борхсениус Йёрген Карстен Блок
Рождение ребёнка
03.01.1805
Дочь: Йоханне Доротея Христиана
Отец ребёнка: Борхсениус Йёрген Карстен Блок
Рождение ребёнка
09.07.1806
Дочь: Эрхардине
Отец ребёнка: Борхсениус Йёрген Карстен Блок
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.1806