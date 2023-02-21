Назаренко Сергей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаренко Сергей Тимофеевич

Назаренко Сергей Тимофеевич

avatar

Место рождения

г Свободный Амурской области

Дата рождения

10.01.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1922

Отец: Назаренко Тимофей

Мать: Назаренко Ольга

г Свободный Амурской области
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close