Назаренко Сергей Тимофеевич
Место рожденияг Свободный Амурской области
Дата рождения10.01.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1922
Отец: Назаренко Тимофей
Мать: Назаренко Ольга
г Свободный Амурской области
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно