Лосев Георгий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосев Георгий Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1832 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1850

Сын: Лосев Павел Георгиев

Мать ребёнка: Лосева Агафия Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосева Агафия Григорьева

Смерть
Неизвестно
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