Лосев Георгий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1850
Сын: Лосев Павел Георгиев
Мать ребёнка: Лосева Агафия Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лосева Агафия Григорьева
Смерть
Неизвестно