Глухман Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1976
Сын: Глухман Алексей Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.02.1983
Сын: Глухман Александр Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.11.1985
Дочь: Глухман Алёна Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности