Глухман Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухман Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1976

Сын: Глухман Алексей Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.02.1983

Сын: Глухман Александр Владимирович

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Рождение ребёнка
21.11.1985

Дочь: Глухман Алёна Владимировна

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Бракосочетание
Неизвестно

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