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Гранат Анатолий

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Место рождения

СССР, Винницкая обл., Смотричский р-он, с. Снипча

Дата рождения

1926

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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1954 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

СССР, Винницкая обл., Смотричский р-он, с. Снипча
Рождение ребёнка
20.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.1954

Сын: Гранат Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1998
Нижнетамбовское, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край
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