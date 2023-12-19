Гранат Анатолий
Место рожденияСССР, Винницкая обл., Смотричский р-он, с. Снипча
Дата рождения1926
Дата смерти1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
СССР, Винницкая обл., Смотричский р-он, с. Снипча
Рождение ребёнка
20.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1954
Сын: Гранат Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1998
Нижнетамбовское, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край