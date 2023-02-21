Флиорин Исидор Степанович/Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флиорин Исидор Степанович/Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1857

Дата смерти

26.08.1909 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1887 ст.

Дочь: Флиорина Пелагея Исидоровна

Мать ребёнка: Венгеровская Зинаида Саввишна

София, Болгария
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Венгеровская Зинаида Саввишна

Смерть
26.08.1909 ст.
Днепр, Дніпропетровська область
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