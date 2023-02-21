Флиорин Исидор Степанович/Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1857
Дата смерти26.08.1909 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1887 ст.
Дочь: Флиорина Пелагея Исидоровна
Мать ребёнка: Венгеровская Зинаида Саввишна
София, Болгария
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.1909 ст.
Днепр, Дніпропетровська область