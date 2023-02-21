Ермаков Семён Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1911
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермакова Ирина Павловна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермакова Ирина Павловна
Смерть
1980