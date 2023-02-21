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Ермаков Семён Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1911

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова Ирина Павловна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Ирина Павловна

Смерть
1980
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