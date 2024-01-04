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Поваренков Матвей Иванович

Место рождения

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Поваренков Иван Филиппович

Мать: Поваренкова ?

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Патрухина Варвара Матвеевна

Мать ребёнка: Поваренкова Анисья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Поваренкова Анисья Григорьевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Поваренков Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Поваренкова Анисья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Поваренкова Анисья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Поваренков Тимофей Матвеевич

Мать ребёнка: Поваренкова Анисья Григорьевна

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Поваренкова Анисья Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1826
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
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