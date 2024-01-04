Поваренков Матвей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти1826
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Поваренков Иван Филиппович
Мать: Поваренкова ?
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Патрухина Варвара Матвеевна
Мать ребёнка: Поваренкова Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Поваренкова Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Поваренков Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Поваренкова Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Поваренкова Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Поваренков Тимофей Матвеевич
Мать ребёнка: Поваренкова Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Поваренкова Анисья Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1826