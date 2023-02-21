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- Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1946

Сын: Кочетков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Кочеткова Анна Петровна

Сонино, Навашинский, Нижегородская область
Изначально отцом указан Василий, затем исправлено на Сергея
Смерть
Неизвестно
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