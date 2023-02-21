- Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1946
Сын: Кочетков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Кочеткова Анна Петровна
Сонино, Навашинский, Нижегородская область
Изначально отцом указан Василий, затем исправлено на Сергея
Смерть
Неизвестно