Данилов Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Роман

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Место рождения

д. Укан, Удмуртия

Дата рождения

10.11.1812

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1812

Отец: Данилов Михаил

Мать: ?

д. Укан, Удмуртия
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