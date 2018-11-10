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Данилов Роман
Данилов Роман
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Место рождения
д. Укан, Удмуртия
Дата рождения
10.11.1812
Пол
Мужской
Отец
Данилов Михаил
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1812
Отец:
Данилов Михаил
Мать:
?
д. Укан, Удмуртия
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