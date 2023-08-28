Михайлов Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1932
Дата смерти17.01.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1958
Дочь: Яковлева Ирина Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.01.1972