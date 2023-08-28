Михайлов Виктор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Виктор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1932

Дата смерти

17.01.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1958

Дочь: Яковлева Ирина Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.01.1972
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