Гомонов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гомонов Трофим
Мать: Гомонова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гомонова Ульяна
Рождение ребёнка
Около 28.01.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гомонова Ульяна
Смерть
Неизвестно