Гомонов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гомонов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1878 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гомонов Трофим

Мать: Гомонова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гомонова Ульяна

Рождение ребёнка
Около 28.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гомонова Ульяна

Смерть
Неизвестно
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