Масленников Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленников Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Масленников Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Евгения Григорьевна

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленников Никифор Григорьевич

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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