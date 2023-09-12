Масленников Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Масленников Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Евгения Григорьевна
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Масленников Никифор Григорьевич
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Федоровна
Смерть
Неизвестно