Себякина Татьяна Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСебякина Татьяна Леонидовна

Себякина Татьяна Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1974

Дочь: Кислых Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.10.1980

Сын: Себякин Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамедова Татьяна

Отец ребёнка: Себякин Анатолий Дмитриевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close