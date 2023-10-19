Себякина Татьяна Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1974
Дочь: Кислых Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.10.1980
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамедова Татьяна
Отец ребёнка: Себякин Анатолий Дмитриевич