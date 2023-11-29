Евдокия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1708

Дата смерти

После 1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1708 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1724

Сын: Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Федор Семенович

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1724

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Семенович

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
До 1724

Муж: Федор Семенович

Смерть
После 1724
Кунавино, Шуйский район, Северный край
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