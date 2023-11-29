Евдокия Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1708
Дата смертиПосле 1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1724
Сын: Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Федор Семенович
Рождение ребёнка
До 1724
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Семенович
Бракосочетание
До 1724
Муж: Федор Семенович
Смерть
После 1724