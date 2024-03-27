Ахмеров Гибатулла
Место рожденияд. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда, 2 башкирского кантона, 1 юрты.
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1817
Отец: Сатылков Ахмер
д. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда, 2 башкирского кантона, 1 юрты.
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Махубъямала
Мать ребёнка: Айша
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ахмеров Зиганша
Мать ребёнка: Айша
д. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда, 2 Башкирского уезда, 1 юрты
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ахмеров Надырша
Мать ребёнка: Айша
д. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда, 2 Башкирского уезда, 1 юрты
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ахмеров Бадамша
Мать ребёнка: Айша
д. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда, 2 Башкирского уезда, 1 юрты
Рождение ребёнка
1857
Сын: Ахмеров Минхажетдин
Мать ребёнка: Айша
д. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда, 2 башкирского кантона, 1 юрты.
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мухибъямала
Мать ребёнка: Айша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айша
Смерть
Неизвестно