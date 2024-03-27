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Ахмеров Гибатулла

Место рождения

д. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда, 2 башкирского кантона, 1 юрты.

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Сатылков Ахмер

Мать: не указана

д. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда, 2 башкирского кантона, 1 юрты.
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Махубъямала

Мать ребёнка: Айша

Рождение ребёнка
1845

Сын: Ахмеров Зиганша

Мать ребёнка: Айша

д. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда, 2 Башкирского уезда, 1 юрты
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ахмеров Надырша

Мать ребёнка: Айша

д. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда, 2 Башкирского уезда, 1 юрты
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ахмеров Бадамша

Мать ребёнка: Айша

д. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда, 2 Башкирского уезда, 1 юрты
Рождение ребёнка
1857

Сын: Ахмеров Минхажетдин

Мать ребёнка: Айша

д. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда, 2 башкирского кантона, 1 юрты.
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мухибъямала

Мать ребёнка: Айша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айша

Смерть
Неизвестно
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