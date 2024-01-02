Никтонова -- Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1877
Сын: Никтонов Петр Андрианович
Отец ребёнка: Никтонов Андриан Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.11.1877
Сын: Никтонов Клементий Андрианович
Отец ребёнка: Никтонов Андриан Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно