Никтонова -- Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никтонова -- Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1877

Сын: Никтонов Петр Андрианович

Отец ребёнка: Никтонов Андриан Афанасьевич

Рождение ребёнка
18.11.1877

Сын: Никтонов Клементий Андрианович

Отец ребёнка: Никтонов Андриан Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никтонов Андриан Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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