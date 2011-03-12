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Краснослободцев Сергей Анатольевич

Место рождения

Облучье, Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область

Дата рождения

09.09.1969

Дата смерти

12.03.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1969

Отец: Краснослободцев Анатолий

Мать: Краснослободцева Наталья

Облучье, Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область
Бракосочетание
06.11.1993

Жена: Краснослободцева Ирина Николаевна

Облучье, Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
06.08.1995

Дочь: Кривошеева Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Краснослободцева Ирина Николаевна

Облучье, Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область
Развод
21.01.2007

Жена: Краснослободцева Ирина Николаевна

Облучье, Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область
Смерть
12.03.2011
Ядрино, Архаринский муниципальный район, Амурская область
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