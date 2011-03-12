Краснослободцев Сергей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения09.09.1969
Дата смерти12.03.2011
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1969
Отец: Краснослободцев Анатолий
Мать: Краснослободцева Наталья
Бракосочетание
06.11.1993
Рождение ребёнка
06.08.1995
Дочь: Кривошеева Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Краснослободцева Ирина Николаевна
Развод
21.01.2007
Смерть
12.03.2011
Ядрино, Архаринский муниципальный район, Амурская область