Пухленков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1988
Дочь: ?
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Неман
Рождение ребёнка
13.01.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Неман
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно