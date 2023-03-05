Шишкина Апфия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкина Апфия Ивановна

Шишкина Апфия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Шишкин Никифор Захарович

Отец ребёнка: Шишкин Захар

Рождение ребёнка
1806

Сын: Шишкин Петр Захарович

Отец ребёнка: Шишкин Захар

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Шишкин Иван Захарович

Отец ребёнка: Шишкин Захар

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Шишкина Фекла Захаровна

Отец ребёнка: Шишкин Захар

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Захар

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close