Шишкина Апфия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Шишкин Захар
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Шишкин Захар
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Шишкин Захар
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Шишкина Фекла Захаровна
Отец ребёнка: Шишкин Захар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишкин Захар
Смерть
Неизвестно