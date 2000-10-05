Иванов Иван Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Иван Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.2000

Пол

Мужской

Отец

1976 г.р.

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.2000

Отец: Иванов Валерий Фадеевич

Мать: Иванова Наталия Валерьевна

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