Рукавишникова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукавишникова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукавишников Григорий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Рукавишников Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Рукавишников Григорий Афанасьевич

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Рукавишников Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Рукавишников Григорий Афанасьевич

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Рукавишников Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Рукавишников Григорий Афанасьевич

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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