Сорокина (Чернова) Анисия
Место рождения
Дата рождения24.12.1898
Дата смерти24.10.1974
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1898
Отец: Васильев Петр
Мать: (Михайлова) Мария
Бракосочетание
18.02.1925
Муж: Сорокин Давыд
Рождение ребёнка
10.11.1925
Дочь: Киселева (Сорокина) Елизавета
Отец ребёнка: Сорокин Давыд
Рождение ребёнка
03.12.1927
Дочь: (Сорокина) Зоя
Отец ребёнка: Сорокин Давыд
Рождение ребёнка
16.04.1930
Сын: Сорокин Иван
Отец ребёнка: Сорокин Давыд
Рождение ребёнка
10.05.1935
Сын: Сорокин Илья
Отец ребёнка: Сорокин Давыд
Рождение ребёнка
18.09.1938
Сын: Сорокин Гордей
Отец ребёнка: Сорокин Давыд
Малый Югуть, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
24.10.1974
Похороны
Неизвестно