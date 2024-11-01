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Сорокина (Чернова) Анисия

Место рождения

Большой Югуть, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

24.12.1898

Дата смерти

24.10.1974

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1898

Отец: Васильев Петр

Мать: (Михайлова) Мария

Большой Югуть, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
18.02.1925

Муж: Сорокин Давыд

Рождение ребёнка
10.11.1925

Дочь: Киселева (Сорокина) Елизавета

Отец ребёнка: Сорокин Давыд

Рождение ребёнка
03.12.1927

Дочь: (Сорокина) Зоя

Отец ребёнка: Сорокин Давыд

Рождение ребёнка
16.04.1930

Сын: Сорокин Иван

Отец ребёнка: Сорокин Давыд

Рождение ребёнка
10.05.1935

Сын: Сорокин Илья

Отец ребёнка: Сорокин Давыд

Рождение ребёнка
18.09.1938

Сын: Сорокин Гордей

Отец ребёнка: Сорокин Давыд

Малый Югуть, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
24.10.1974
Похороны
Неизвестно

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