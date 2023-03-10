Солодовников Карп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников Карп

Солодовников Карп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Солодовников Фокей Карпович

Мать ребёнка: не указана

Уральская обл., Уральский у., п.Требушинский, Казахстан
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Солодовников Ефрем Карпович

Мать ребёнка: не указана

ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Место жительства
Неизвестно
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close