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Агафонов Владимир Петрович

Место рождения

Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

18.03.1936

Дата смерти

22.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1936

Отец: Агафонов Петр Максимович

Мать: Кабанова Возможно Екатерина Александровна

Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.02.1975

Дочь: Агафонова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Дарякина Валентина Николаевна

Янгиер
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафонов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Дарякина Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафонова Лидия Владимировна

Мать ребёнка: Дарякина Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафона Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Дарякина Валентина Николаевна

Смерть
22.07.1996
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