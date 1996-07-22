Агафонов Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения18.03.1936
Дата смерти22.07.1996
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1936
Рождение ребёнка
16.02.1975
Дочь: Агафонова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Дарякина Валентина Николаевна
Янгиер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агафонов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Дарякина Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафонова Лидия Владимировна
Мать ребёнка: Дарякина Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафона Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Дарякина Валентина Николаевна
Смерть
22.07.1996