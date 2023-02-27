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(Рогозина) Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Рогозин Стефан

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Матрёна

Отец ребёнка: Рогозин Стефан

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Рогозин Стефан

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Рогозин Стефан

Рождение ребёнка
1842

Сын: Рогозин Максим

Отец ребёнка: Рогозин Стефан

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Рогозин Стефан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Стефан

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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