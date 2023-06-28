Игнатенко Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатенко Денис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатенко Вероника Денисовна

Мать ребёнка: Игнатенко Мария Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатенко София Денисовна

Мать ребёнка: Игнатенко Мария Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатенко Мария Владимировна

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