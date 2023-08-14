Соколова Мария Феногеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полынцева Августина (Гутя) Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерохина Лукерья (Люся) Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпекина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соколов Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно