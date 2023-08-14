Соколова Мария Феногеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Мария Феногеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полынцева Августина (Гутя) Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерохина Лукерья (Люся) Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпекина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно
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