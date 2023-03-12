Владимир Киевский — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир Киевский

Место рождения

Не указано

Дата рождения

948

Дата смерти

15.07.1015

Пол

Мужской

Отец

942 г.р.

Мать

944 г.р.

Жена

956 г.р.

Дети

978 г.р.
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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
948

Отец: Святослав Киевский

Мать: Малуша

Былинное имя: Красное Солнышко ~
Работа или профессия
969
Князь новгородский
Рождение ребёнка
978

Сын: Изяслав Полоцкий

Мать ребёнка: Рогнеда

Работа или профессия
978
Великий князь Киевский 978-1015
Смерть
15.07.1015
Рождение ребёнка
9780

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рогнеда

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Бракосочетание
9780

Жена: Рогнеда

2-й брак супруга
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