Владимир Киевский
Место рожденияНе указано
Дата рождения948
Дата смерти15.07.1015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
948
Отец: Святослав Киевский
Мать: Малуша
Былинное имя: Красное Солнышко ~
Работа или профессия
969
Князь новгородский
Рождение ребёнка
978
Сын: Изяслав Полоцкий
Мать ребёнка: Рогнеда
Работа или профессия
978
Великий князь Киевский 978-1015
Смерть
15.07.1015
Рождение ребёнка
9780
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рогнеда
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Бракосочетание
9780
Жена: Рогнеда
2-й брак супруга