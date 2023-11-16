Плахтий Николай Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плахтий Николай Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1989

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1989

Отец: Плахтий Анатолий

Мать: Плахтий Татьяна Петровна

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