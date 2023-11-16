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Плахтий Николай Анатольевич
Плахтий Николай Анатольевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.03.1989
Пол
Мужской
Отец
Плахтий Анатолий
1955 г.р.
Мать
Плахтий (Федосова) Татьяна Петровна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1989
Отец:
Плахтий Анатолий
Мать:
Плахтий Татьяна Петровна
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