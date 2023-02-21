Белаш Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1978
Сын: Сотников Роман Валерьевич
Отец ребёнка: Сотников Валерий
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудинова Юлия Павловна
Отец ребёнка: Белаш Павел Васильевич