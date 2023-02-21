Белаш Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белаш Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1978

Сын: Сотников Роман Валерьевич

Отец ребёнка: Сотников Валерий

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудинова Юлия Павловна

Отец ребёнка: Белаш Павел Васильевич

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