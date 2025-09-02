Афанасьева Людмила Валентиновна 07.09.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Афанасьева Людмила Валентиновна

Автор
ЕБ
Бердина Е.

женский, родилась 07.09.1925

умерла 02.09.2025, Серпухов, Серпухов, Московская область

Отец
Афанасьев Валентин Илларионович1903 г.р.
Мать
Афанасьева (Быкова) Анна Петровна13.03.1903 ст. г.р.
Супруги
Киреев Алексей Петрович18.10.1918 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1925

Отец: Афанасьев Валентин Илларионович

Мать: Афанасьева (Быкова) Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Алексей Петрович

Рождение ребёнка
09.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киреев Алексей Петрович

Смерть
02.09.2025
Серпухов, Серпухов, Московская область

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