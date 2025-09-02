Афанасьева Людмила Валентиновна
женский, родилась 07.09.1925
умерла 02.09.2025, Серпухов, Серпухов, Московская область
ОтецАфанасьев Валентин Илларионович1903 г.р.
МатьАфанасьева (Быкова) Анна Петровна13.03.1903 ст. г.р.
Супруги
Киреев Алексей Петрович18.10.1918 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киреев Алексей Петрович
Смерть
02.09.2025
Серпухов, Серпухов, Московская область