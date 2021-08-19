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Морковкина Варвара Григорьевна
Морковкина Варвара Григорьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.08.2021
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Морковкина (Смирнова) Елена Андреевна
1996 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.2021
Отец: не указан
Мать:
Морковкина Елена Андреевна
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