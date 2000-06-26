Коломиец (Пояркова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломиец (Пояркова) Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1930

Дата смерти

26.06.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1954

Дочь: Миронова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Коломиец Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коломиец Алексей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коломиец Алексей Федорович

Смерть
26.06.2000
Похороны
Неизвестно
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