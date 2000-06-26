Коломиец (Пояркова) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1930
Дата смерти26.06.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1954
Дочь: Миронова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Коломиец Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коломиец Алексей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.2000
Похороны
Неизвестно