Пуршев Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1950
Рождение ребёнка
20.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубровская Людмила Иосифовна
Смерть
Неизвестно