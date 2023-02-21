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Пуршев Анатолий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1950

Отец: Пуршев Николай Кузьмич

Мать: Пуршева Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
20.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубровская Людмила Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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