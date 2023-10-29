Володичев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володичев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Володичева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Крюкова Елена Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володичев Павел Михайлович

Мать ребёнка: Крюкова Елена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Елена Андреевна

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