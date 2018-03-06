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Звягинцева Василиса Андреевна
Звягинцева Василиса Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.03.2018
Пол
Женский
Отец
Звягинцев Андрей Алексеевич
1995 г.р.
Мать
Звягинцева (Кудря) Анастасия Александровна
1996 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.2018
Отец:
Звягинцев Андрей Алексеевич
Мать:
Звягинцева Анастасия Александровна
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