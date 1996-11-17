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Аладжиков Анзор Алиханович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1930

Дата смерти

17.11.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Аладжикова Ирина Анзоровна

Мать ребёнка: Гуцаева Люба Багиевна

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аладжикова Оксана Анзоровна

Мать ребёнка: Гуцаева Люба Багиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуцаева Люба Багиевна

Смерть
17.11.1996