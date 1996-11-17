Аладжиков Анзор Алиханович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1930
Дата смерти17.11.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Аладжикова Ирина Анзоровна
Мать ребёнка: Гуцаева Люба Багиевна
Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аладжикова Оксана Анзоровна
Мать ребёнка: Гуцаева Люба Багиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуцаева Люба Багиевна
Смерть
17.11.1996