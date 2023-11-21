Щеблыкин ПАВЕЛ МАКСИМОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеблыкин ПАВЕЛ МАКСИМОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1921

Сын: Щеблыкин АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

Мать ребёнка: Щеблыкина Анна 5 Ивановна

Рождение ребёнка
01.04.1923

Сын: Щеблыкин АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ

Мать ребёнка: Щеблыкина Анна 5 Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1925

Сын: Щеблыкин Николай павлович

Мать ребёнка: Щеблыкина Анна 5 Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Щеблыкин ИВАН ПАВЛОВИЧ

Мать ребёнка: Щеблыкина Анна 5 Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеблыкина Анна 5 Ивановна

Смерть
Неизвестно
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