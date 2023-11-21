Щеблыкин ПАВЕЛ МАКСИМОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1921
Сын: Щеблыкин АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Мать ребёнка: Щеблыкина Анна 5 Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1923
Сын: Щеблыкин АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ
Мать ребёнка: Щеблыкина Анна 5 Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1925
Сын: Щеблыкин Николай павлович
Мать ребёнка: Щеблыкина Анна 5 Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Щеблыкина Анна 5 Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно