Кошкина Агафья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно