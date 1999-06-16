Мамушкин Анатолий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамушкин Анатолий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1931

Дата смерти

16.06.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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1965 г.р.

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.08.1965

Сын: Мамушкин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

С. Ружеевщино, Ульяновская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.06.1999
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