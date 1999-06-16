Мамушкин Анатолий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1931
Дата смерти16.06.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.08.1965
Сын: Мамушкин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
С. Ружеевщино, Ульяновская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.06.1999