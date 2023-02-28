Мельников Степан Фролов
Место рождения
Дата рождения15.12.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1836
Отец: Мельников Фрол Гурьянов
Мать: Мельникова Анна Макарова
Крещение
17.12.1836
воспреемник: Онагож села уделной кресьянин Григорий Федоров Мелников; восприемница Онагож села уделнаго кресьянина Федота Иванова Петрова жена Фекла Макарова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно