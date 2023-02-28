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Мельников Степан Фролов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.12.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1810 г.р.

Мать

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1836

Отец: Мельников Фрол Гурьянов

Мать: Мельникова Анна Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
17.12.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник: Онагож села уделной кресьянин Григорий Федоров Мелников; восприемница Онагож села уделнаго кресьянина Федота Иванова Петрова жена Фекла Макарова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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